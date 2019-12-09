خلافات بملتقى للمقاولين تؤدي الى طرد ممثلي تجمع المقاولين الأحرار

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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استنكر تجمع المقاولين الاحرار الطرد والتنكيل الذي تعرض له عدد من أعضاء التجمع في الملتقى الفكري الذي نظمه تجمع المقاولين السودانيين بعنوان “دور المقاول في النمو الاقتصادي الذي انعقد أمس الاول بجامعة الخرطوم على خلفية كشفهم مشاركة رموز المقاولين من النظام البائد في الملتقى.
وأوضح تجمع المقاولين الأحرار في بيان بحسب الجريدة ان عضو التجمع المهندسة سماح محمود، كشفت في مداخلتها التي قدمتها في الملتقى أسماء بعض المشاركين في اللجان التنفيذية المحلولة والتي تتبع للنظام البائد وشككت في أن تلك المجموعة تسعى للسيطرة على نقابة المقاولين الجديدة ومثلت لذلك برئيس اتحاد المقاولين المحلول سر الختم عوض صالح وايمن سوركتي وغيرهم من فلول النظام السابق مما حدا بادارة منصة الملتقى لتوجيه الحرس بطرد المهندسة وبقية أعضاء تجمع المقاولين الأحرار من القاعة واشتكت المهندسة سماح من العنف الذي مارسه ضدها الحرس الذي قام باجبارها على مغادرة الملتقى.
وقالت سماح: “تعرضت لأذى جسيم في ذراعي جراء العنف الذي استخدم ضدي” وانتقد التجمع ردود افعال ممثلي وزارة البنى التحتية والعمرانية ووزارة الصناعة وتجمع المهنيين الذين اتهموهم بالتواطؤ لعلمهم التام بأن رموز النظام البائد في اتحاد المقاولين سيشاركون في الملتقى وحذر التجمع من مغبة استمرار سيطرة رموز النظام البائد على النقابات الجديدة وهددوا بالتصعيد لقطع الطريق أمامهم لمنع حدوث ذلك في اتحاد المقاولين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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