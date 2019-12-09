حمدوك : تبقى شرط واحد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

كشف رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك عن نجاحه في تخفيض قيمة تعويضات المدمرة كول من مليارات الدولارات الى مئات الملايين وقال حمدوك في مؤتمر صحفي عقده أمس بمطار الخرطوم عقب عودته أمس من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية.

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قال بحسب الجريدة، تبقى شرط واحد من قبل الادارة الامريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو التسوية مع أسر ضحايا العملية الارهابية، لافتاً إلى انهم في حالة تفاوض مستمر حتى حل هذه الازمة، مؤكداً أن هدف التفاوض مع الضحايا هو الوصول إلى اتفاق يحصن السودان من إجراءات تقاضيه في المستقبل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)