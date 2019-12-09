النائب العام يكشف عن رفع الحصانات عن متهمين بفض الاعتصام

كشف النائب العام تاج السر الحبر، عن رفع الحصانات عن بعض المتهمين في فض الاعتصام، وأكد أن التحريات لا زالت مستمرة.

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وقطع بأنه لم يتم سحب وتحويل الدعاوي من أمام النيابات العامة وقال إن النيابة سلطة وجهاز مستقل و لا يحق لأي جهة سحب الدعاوي منها.و أكد الحبر وفقاًَ للجريدة، أنه سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.

وقال إن النيابة العامة هي الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية وأنها ستبذل قصار جهدها لتقديم الجناة للمحاكمات العادلة و تمثيل الإتهام أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)