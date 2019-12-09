الدولار يصعد إلى مستوى قياسي أمام الجنيه السوداني وتوقعات بتجاوز حاجز ال 100جنيه

بلغ سعر الدولار أعلى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء حيث انخفض الجنيه السوداني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان.
يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 83.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 22.15 جنيه.للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
وتوقع متعاملون في السوق الموازي استفسرتهم (أخبار الخليج 365) استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار في الأيام القادمة وأن يتجاوز سعر الدولار المائة جنيه.
وأكد المتعاملون أن الجهات الحكومية لا تملك أي مخزون من النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية وقد تدخل السوق لتوفير الوقود حال نفاد المعونة السعودية الاماراتية التي وفرت مواد الطاقة والقمح بصورة مجانية بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وكثرة الطلب مع قلة المعروض سيصعد بالسعر الى مستويات قياسية جديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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