بالفيديو :كوميدي يرجع حجاب السودانيات للكسل وليس التزاماً بالحركة الإسلامية ويقترح أن يتخلصن منه في يوم المرأة العالمي

قال الممثل الكوميدي محمد عمر ترويس صاحب شخصية (خالتي المؤتمر الوطني) التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي إن ارتداء النساء السودانيات للحجاب لم يكن سوى كسل منهن وليس اتجاهاً إسلامياً حيث قال:(نسوانا في السودان بعد ما دخلت الحركة الإسلامية دي يعني أي واحدة ما دايره تسرح شعرها ودايره تجي الشغل منكوشة بس تخت ليها طرحة كدا ونجي بيها على أساس انو الدولة إسلامية و دا كلام ساكت كسل ساي).

واقترح ترويس أن تتخلص النساء من هذه الملابس في يوم الثامن من مارس الموافق لليوم العالمي للمرأة واصفاً إياها (بالدلاقين) قائلاً : ( يوم تمانية مارس النسوان يجدعن الدلاقين يا خي دي دلاقين مبالغ فيها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)