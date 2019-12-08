التاريخ: 08-ديسمبر-2019
9 مشاهدة
في أولى جولات بطولة سيكافا للشباب تعادل منتخبنا الوطني مع منتخب زنجبار في مباراة حماسية بين الطرفين تقدم منتخب زنجبار بالهدف الأول في الدقيقة 60 واحتسب الحكم ركلة جزاء لصقور الجديان ولكن عماد الصيني أهدرها .
إلا أن منتخبنا عدل النتيجة في الدقيقة 89 وسجل الهدف اللاعب الشاب منتصر عثمان كأجمل الأهداف من عكسية ارتدت من دفاع منتخب زنزبار تمكن من خلالها تسديد ضربة قوية على الشباك مباشرة.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أهداف منتخب السودان وأجمل هدف في الدقيقة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.