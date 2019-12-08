بالفيديو: أهداف منتخب السودان وأجمل هدف في الدقيقة الأخيرة

في أولى جولات بطولة سيكافا للشباب تعادل منتخبنا الوطني مع منتخب زنجبار في مباراة حماسية بين الطرفين تقدم منتخب زنجبار بالهدف الأول في الدقيقة 60 واحتسب الحكم ركلة جزاء لصقور الجديان ولكن عماد الصيني أهدرها .

إلا أن منتخبنا عدل النتيجة في الدقيقة 89 وسجل الهدف اللاعب الشاب منتصر عثمان كأجمل الأهداف من عكسية ارتدت من دفاع منتخب زنزبار تمكن من خلالها تسديد ضربة قوية على الشباك مباشرة.

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)