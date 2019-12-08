اجتماع لمجلس الوزراء لإجازة موازنة 2020

أعلن وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، يوم الأحد، عن ترتيبات لاجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة وإجازة موازنة العام 2020، وقال إن جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية رفعت تصورها لوزارة المالية، بشأن وضع أول ميزانية للحكومة بعد سقوط النظام البائد.

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وتوقع فيصل فراغ اللجان الفنية لإعداد الموازنة من أعمالها خلال ساعات، لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم لاجتماع مجلسي “السيادة والوزراء”.

وأوضح أن إعداد موازنة 2020 يعتمد على منهجية التحليل والمهنية العلمية، وأكد أنها استهدفت إنفاذ برنامج وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على زيادة دعم التعليم والصحة وقطاع الصناعة والتجارة، بجانب تحقيق السلام وتثبيت دعائم الاقتصاد.

وكشف الناطق باسم الحكومة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن تمييز إيجابي للولايات المتأثرة بالنزاعات في الميزانية الجديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)