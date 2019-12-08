وزيرة العمل تدشن نفرة الزكاة للخلاوى

دشنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، بالأمانة العامة لديوان الزكاة يوم الأحد، نفرة خلاوى القرآن الكريم للعام 2019م 1441هجرية، بدعم من الأمانة العامة بلغ 49% ومساهمة الولايات بنسبة 51%.

وكشفت الوزيرة بأن ديوان الزكاة بدأ مهمة التغيير، مؤكدة أهمية دعم خلاوى القرآن وأثنت على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاة.

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وشمل الدعم بحسب الشروق – ، “ذرة، دخن، فرشات وملبوسات ودعماً نقدياً” لعدد 2،522 خلوة بزيادة 76 خلوة عن العام السابق بتكلفة إجمالية بلغت 136،327،650 جنيهاً.

من جهته ترحم الأمين العام لديوان الزكاة، أحمد عبدالله عثمان، على أرواح شهداء الثورة المجيدة وأعلن اهتمام الديوان بالخلاوى، وأشار إلى أن مساهمة الديوان ممثلة في الأمانة العامة والولايات في تجهيز نفرة الخلاوى، ووعد بأن يقوم الديوان بعمله وفقاً لموجهات الدولة في الفترة القادمة تحقيقاً لشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وأكد أن الديوان يعمل وفق خطة ترتكز على المساهمة في إحلال السلام،وأعلن دعم الديوان لأسر الشهداء بمشروعات إنتاجية تسهم في توفير العيش الكريم لهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)