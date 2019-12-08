“التربية” تلزم القطاع الخاص بفتح مراكز لتعليم الأميين

أكد وزير التربية والتعليم، أ. د محمد الأمين، الأحد، تكوين مجلس لتفعيل قانون محو الأمية بإلزام مؤسستي القطاع العام والخاص بفتح مراكز لتعليم الأميين والتعليم البديل لاستيعاب الأطفال والشباب خارج المدرسة.

مع مراعاة خصوصية المناهج التي تلبي احتياجاتهم، وقد تناول الاجتماع جملة من النقاط الجوهرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

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والتقى التوم بمكتبه بالأمين العام للمجلس القومي لمحو الأمية، أ. محمد حماد محمد، وأوضح الأمين العام بأنه خلال الـ3 سنوات الماضية تم إلحاق 526/226 طفلاً وطفلة بالتعليم النظامي.

وقال إن مشروع التعليم الإلكتروني الذي حقق نجاحاً ملموساً الآن يتمدد في عدد من الولايات بزيادة مضطردة، علاوة على حوسبة المناهج التي يعمل المجلس على تنفيذها.

وفي سياق ذي صلة اطلع الوزير بحسب الشروق – على دور الشركاء والدعم المقدر “لليونسيف” و”اليونسكو” ومنظمة “طفل الحرب” الهولندية وكرسي “اليونسكو” للمرأة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من الجامعات والائتلاف السوداني للتعليم للجميع، والشبكة العربية لمحو الأمية ومشاركات “الالسكو” و”الايسسكو” للتربية والثقافة والعلوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)