وزير المالية يكشف عن معلومات ستحدث هزة كبيرة بشأن إسترداد الأموال المنهوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي عن معلومات لاسترداد الأموال المنهوبة ستحدث هزة كبيرة مشيرًا الى انها موجودة وتحت مراقبة ومسئولية الاجهزة العدلية حيث سيتم الحصول عليها عاجلا غير آجل.

ووفقًا لصحيفة اخبار اليوم، شن البدوي هجوم عنيف على بنك السودان الذي حوله النظام البائد لوزارة مالية مصغرة .

وكشف في مبادرة تجمع اصحاب الأعمال السوداني أمس بقاعة الصداقة عن خطة بإعفاء بنك السودان من شراء الذهب والقمح والمشتقات البترولية ووصف ما يحدث بسوق النقد الاجنبي بالفوضي والمضاربات، لافتا لإتخاذ إجراءات ستطبق لاحقا في ذات الاتجاه.