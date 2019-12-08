رفيق المحمدي يقترب من الهلال.. والدولار يبعد ميشو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بات المدرب التونسي رفيق المحمدي مدرب فريق النجم الساحلي السابق قريبا من الدكة الفنية للهلال، وتفيد متابعات أن الأزرق انخرط في مفاوضات جادة مع التونسي، فيما أكدت مصادر موثوقة أن المال سيقف عقبة أمام الصربي ميشو الذي تمت إقالته مؤخرا من الزمالك المصري.

وكان الصربي يتقاضي (80) ألف دولار راتبا شهريا وهو ما لن يكون بمقدور الازرق دفعه حتى وإن تم تخفيض المبلغ للنصف.

وكان الهلال قد اعفى مدربه صلاح محمد آدم عقب مباراة الاهلي المصري

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