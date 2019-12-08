أنباء سارة لبرشلونة قبل “الكلاسيكو”

الخليج 365 :

حملت الحصة التدريبية لنادي برشلونة اليوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، أخبار جيدة للنادي الكتلوني بمشاركة عدد من اللاعبين المصابين. عاد برشلونة لتدريباته اليوم الأحد، بعد الفوز على ريال مايوركا بخماسية في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني. شهدت الحصة التدريبية مشاركة الثنائي المصاب، جوردي ألبا ونيلسون سيميدو، حيث شاركا بجزء من المران. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن اللاعبين يتجهان نحو الشفاء التام قبل 10 أيام من لقاء “الكلاسيكو”. وعانى ألبا من انتكاسة بإصابته السابقة في عضلات الفخذ اليسرى أمام سلافيا براج، وتعرض سيميدو للإصابة ضد سيلتا فيجو. ويرغب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية ضد إنتر ميلان لإراحة لاعبيه خاصة بعد حسم التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال. سبوتنيك