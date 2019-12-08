(صقر) لوشي يخطف الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استحوذ فيديو قصير لنجمة السوشيال ميديا لوشي المبارك، على اهتمام العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلاله لوشي وهي تضع (صقراً) على كتفها، مؤكدة خلال الفيديو أنها ستصطحبه للسودان لأنه صار صديقها، مما تجدر الإشارة إليه وبحسب صحيفة السوداني، أن لوشي تقضي هذه الأيام إجازة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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