الشباب الثوري” يسلم مذكرة للأمم المتحدة ترفض تقرير “هيومن رايتس”

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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نظم تحالف الشباب الثوري الميداني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسلموا مذكرة تطالب منظمة هيومن رايتس ووتش، بعدم التدخل في الشأن الداخلي، وأعلنوا رفضهم لتقرير المنظمة التي أرادت الفتنة والشتات- حسب تعبيرهم.
وقال الأمين السياسي للتحالف محمد الزين، بحسب التيار – إن تقرير المنظمة حول فض الاعتصام يعتبر انتهاكا لهيبة وسيادة الدولة، وأضاف بأن “الدعم السريع” والجيش هو حامي الثورة والمواطنين، ونوه لاسهامهم في العديد من المحاور على المستوي الامني والعسكري والمجتمعي، وتابع “لولاهم لما استقر الوضع الامني بالبلاد وبالاخص ميدان الاعتصام”.
وراهن الزين، على نزاهة العدل والقضاء السوداني، في الكشف عن الحقائق ومحاسبة الجناة دون تدخل خارجي، وأوضح أن الحكومة الانتقالية شكلت لجنة تحقيق مستقلة بناء على الوثيقة الدستورية مما يوضح مدى جديتها في كشف الحقائق والمتورطين في قتل المعتصمين ومحاسبتهم بالقانون.
وسلم المحتجون مذكرة لمكتب الامم المتحدة، أشارت لمخالفة تقرير “هيومن رايتس” للأسس واللوائح في إعداد تقريرها الذي استهدف سيادة الدولة، واعتبرته تصفية حسابات سياسية ضد “الدعم السريع” وقائدها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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