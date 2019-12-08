حجز قضية المخلوع البشير للقرار بعد استلام المرافعات الختامية

التاريخ: 08-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة استلمت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير مرافعات الدفاع النهائية وفقاً للإتهامات الموجهة للمتهم البشير بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، اليوم الاحد. Advertisements وحجز قاضي الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي المكلف بإجراءات المحاكمة ملف المحاكمة لصياغة القرار النهائي واصدار منطوق الحكم في جلسة محددة مسبقا في الرابع عشر من ديسمبر الجاري. وكانت المحكمة بحسب اليوم التالي – حررت ورقة الاتهام في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير واتهمته بمخالفة المادتين (6/7) من قانون الثراء الحرام والمادة (21) من القانون الجنائي الاشتراك الجنائي مقروءة مع المواد (5/9) الحيازة والتعامل في النقد الاجنبي من قانون تنظيم النقد الاجنبي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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