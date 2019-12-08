سعيد : إذا اضطررنا سنلجأ لإجراءات استثانئية ضد الصحف الموالية للنظام البائد

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حذر وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، الصحف الموالية للنظام البائد، من تجاوز ما وصفها بـ”الخطوط الحمراء”، وقال “لن نسمح باستخدام الحريات الصحفية في ضرب النظام الديموقراطي ولن نسمح بتكرار تجربة ما حدث في فترة من 85 لـ 89 في الديمقراطية الثالثة”، وأضاف”لا نريد استخدام الإجراءات الإدارية والأمنية في التعامل مع الصحف، ولكن إذا اضطررنا سنلجأ إليها”، وزاد “سنحرك إجراءات ضد تلك باستخدام القانون، وصحيح أننا عارضنا هذه القوانين، ولم نكن نرغب في استخدامها، ولكن إذا اضررنا سنلجأ لها”.

وقال سعيد بحسب (التيار) ينشر بالداخل “إن الإعلام يحتاج إلى إصلاحات كثيرة قبل أن يصبح إعلاماً مستقلاً وحراً قادراً على أداء مهامه دون أن تكون هناك جهة تشرف عليه”، وأشار إلى أن وزارة الإعلام مهمتها “انتقالية” وأردف “أتمنى أن تكون هذه آخر وزارة إعلام في تاريخ السودان”، وزاد “إذا نجحنا في إدخال الإصلاحات المختلفة والتغييرات في هذا القطاع فلن نكون بحاجة فعلاً لوزارة إعلام”، منوهاً إلى أن وزارات الإعلام بشكلها القديم أصبحت جزءاً من الماضي في كل العالم، وقال يعقوب “إن ثُمْن ميزانية وزارة الإعلام كان يذهب لإيجار مكتب خاص بالوزير ووكيل الوزارة بما يعادل مبلغ 4 مليار جنيه في برج الاتصالات”، وقطع بإجراء تغييرات واسعة بالإذاعة والتلفزيون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)