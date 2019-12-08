التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اول تصريحات له عقب عودته من الولايات المتحدة الامريكية نفى اجراء مفاوضات مع الولايات منفردة موضحا بان الجلسات مع الجانب الامريكي اقتصرت على الحكومة الفيدرالية حيث قال:(ما جاتنا ثلاثين ولاية نحن بنفاوض في الحكومة الفيدرالية في موضوع رفع العقوبات ما اتصل بينا حد من ولاة الولايات).
واستدرك حمدوك بانه من المحتمل ان ترفع بعض الولايات قضايا ضد السودان ضاربا المثل بقضية التفجيرات التي حدثثت في الحادي عشر من سبتمبر قائلا:(لكن وارد طبعا جايز احتمال اجي زول يقول داير يقاضينا في 11سبتمبر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:في اول تصريحات له بعد العودة من امريكا.. حمدوك يشير الى احتمال مقاضاة السودان في تفجيرات 11سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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