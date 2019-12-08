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بالفيديو:في اول تصريحات له بعد العودة من امريكا.. حمدوك يشير الى احتمال مقاضاة السودان في تفجيرات 11سبتمبر

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 08-ديسمبر-2019

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بالفيديو:في اول تصريحات له بعد العودة من امريكا.. حمدوك يشير الى احتمال مقاضاة السودان في تفجيرات 11سبتمبر

نفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في اول تصريحات له عقب عودته من الولايات المتحدة الامريكية نفى اجراء مفاوضات مع الولايات منفردة موضحا بان الجلسات مع الجانب الامريكي اقتصرت على الحكومة الفيدرالية حيث قال:(ما جاتنا ثلاثين ولاية نحن بنفاوض في الحكومة الفيدرالية في موضوع رفع العقوبات ما اتصل بينا حد من ولاة الولايات).

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واستدرك حمدوك بانه من المحتمل ان ترفع بعض الولايات قضايا ضد السودان ضاربا المثل بقضية التفجيرات التي حدثثت في الحادي عشر من سبتمبر قائلا:(لكن وارد طبعا جايز احتمال اجي زول يقول داير يقاضينا في 11سبتمبر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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