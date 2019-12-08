متحركات الدعم السريع لحماية موسم الحصاد بدارفور

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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سيّرت قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور (الفاشر)عددا من المتحركات العسكرية لـ(18) من محليات دارفور لحماية الموسم الزراعي بتوجيه من الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الذي وجه بإسناد المزارعين وحماية موسم الحصاد.
وأكد قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور العقيد الركن علي طه جاهزية قوات الدعم السريع لتأمين و حماية موسم الحصاد الحالي وتقديم الواجب الامني عبر حراسة الموسم الزراعي وحفظ الأمن والاستقرار بين الرعاة والمزارعين باعتباره مسؤولية على عاتق الدعم السريع.
وأشار طه إلى أن مشاكل الرعاة والمزاعين في ولاية شمال دارفور ظلت عالقة منذ ستينيات القرن الماضي والآن الدعم السريع يعمل على إحتوائها والقضاء عليها.
وأشار بحسب سونا – الى اهتمام قوات الدعم السريع بجانب الأمن والاستقرار بالولاية ،بمكافحة التهريب وحماية حدود البلاد من كافة المهددات، واشار كذلك إلى الدور الذي لعبته قوات الدعم السريع وإسهامها في حماية المتظاهرين والثوار بمدينة الفاشر في ثورة ديسمبر المجيدة، إضافة الى دورها في الجوانب الاجتماعية مثل بناء المستشفيات وتقديم الأدوية وتشييد المدارس، ورصف الطرق ،ورعاية أندية الفاشر المشاركة في الدوري الممتاز والتأهيلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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