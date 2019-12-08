الطاقة والتعدين : تلغي الانذارات التي حصلت للموظفين اثناء الحراك الثورى

التاريخ: 08-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة اصدر وكيل وزارة الطاقة والتعدين دكتور حامد سليمان حامد بموجب السلطات المخولة له وتحقيقاً لشعار ثورة ديسمبر المجيدة( حرية ،سلام ، وعدالة ) قراراً ادارياً بالرقم (118) لسنة 2019م الغي بموجبة كافة الاستيضاحات والانذارات التي حصلت للموظفين ابان الحراك الثورى من الممارسات القميعة للنظام البائد ، وجاء القرار بحسب التيار – انصافاً لكافة العاملين في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين الذين تضررو بسبب مشاركتهم الوقفات الاحتجاجية والاضراب والعصيان المدني النتعلق بالحراك الثوري . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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