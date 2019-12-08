وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية

نظمت مجموعة (كلنا حميدتي) وقفة احتجاجية لتقديم مذكرة للسفارة الأمريكية، مطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وطالبت المجموعة الشبابية، الحكومة الأمريكية برفع العقوبات لاجل تطوير منظومة خدمات اجتماعية وصحية وخدمية ورفع الضرر الذي يحدث جراء هذه العقوبات ، وقال التجمع الشبابي ان السودان دولة سلام وليست دولة ترعى الارهاب.

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وأكد الامين العام لمجموعة (كلنا حميدتي ) محمد الاشرف، أن مطالبتهم برفع العقوبات الامريكية عن السودان لاجل أن ينعم السودان بالتنمية وإصلاح الإقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية ، واصفا ذلك بنقطة البداية لتصحيح المسار بتوفير مطلوبات الحياة الكريمة.

ودعا الإشرف الحكومة الانتقالية بحسب سونا – للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير اساسيات الحياة وأضاف ان أولى اهداف القروب هي الصحة والتعليم والبنية التحتية ،واشار الى ما قام به قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو من ادوار سطرها تاريخ الثورة السودانية وانحياز القائد للثورة وكلنا نعلم الموقف الجليل الذي قام به في مخالفته للرئيس المخلوع وغيرها من الخدمات الانسانية والاجتماعية التي تقوم بها قوات الدعم السريع تجاه الوطن والمواطن في سبيل الإنسانية وتخفيف اعباء المعيشة.

واوضح الاشرف أن المجموعة تعمل في مجال العمل الطوعي وليس لها أي صلة بالسياسة من قريب أو بعيد واولى مراميها اعادة اسم السودان عاليا ، وقال إن الوقفة تندد بإسقاط العقوبات عن السودان وعودة المياه لمجاريها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)