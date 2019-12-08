توقيف شاب فقأ عين الشاكي بسبب عبارة (تعاين لي مالك؟)

قال المتحري معاذ موسى بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي مصعب محمد عبدالله بأنه أبلغه الشاكي أن نقاشاً دار بينه وبين المتهم بالقرب من البرج بالسوق العربي وتعارك معه وقال له عبارة(بتعاين لي مالك)، وأضاف المتحري كما قام بنعته بألفاظ خادشة للحياة وقام بضربه على عينيه مما أدى إلى فقء إحدى عينيه، وبموجب أورنيك (8) جنائي، تم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، مبيناً بحسب التيار – بأنه تم القبض على المتهم ووجهت له النيابة تهماً تحت المواد (139/ 157/159/160)من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى الجسيم والسب. والقذف كما تمت مناقشة المتحري وذكر بأنه على حسب أقوال الشهود فإن المتهم ضرب الشاكي في عينه اليسرى ومسكه من خلف، وأضاف بأن المتهم لم يعرض على القمسيون الطبي لتحديد نسبة العجز، وأبان المتحري بأن أسباب المشاجرة قيام الشاكي بعفص المتهم في رجله دون قصد وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)