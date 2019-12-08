مصدّرون يطالبون بإلغاء 10% المخصصة للأدوية

طالب مصدّرون بتعميم صيغة الدفع المقدّم لكل الصادرات السودانية وإيقاف الدفع الآجل، لضمان نجاح القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة التي تحفزّ لعودة حصيلة الصادر إلى الخزينة، وأمنّوا على أهمية إعفاء المصدّر الذي يجلب الحصيلة كاملة بالسعر الحقيقي من نسبة الـ10% الخاصة بالأدوية.

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وكانت الحكومة قد أعادت صيغة الدعم المقدم لشراء حصائل الصادر من قبل المصارف التجارية وإلغاء الرسوم الولائية على الصادرات الزراعية والنباتية.وقال مصدّرون لـ “باج نيوز ” إنّ تخفيض قيمة الدولار الجمركي سيعمل على تقليل حاجة الدولار خارج النظام المصرفي، وسيساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار بالمصارف والسعر بالسوق الموازي.وتوقع عدد منهم تلاشي الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي حال شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويرى مصدّرون بحسب التيار – أنّ تنفيذ المقترحات على أرض الواقع، من شأنه أنّ يخفّض أسعار المحاصيل بنسبة لا تقلّ عن 30% من الأسعار الحقيقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)