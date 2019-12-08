الترتيب الحقيقي لمجموعة الهلال في دوري ابطال افريقيا

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التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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انتهت بالامس مباريات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا وفي مباريات المجموعة الثانية فاز الاهلي المصري على الهلال السوداني 2 مقابل هدف للهلال وفاز النجم الساحلي التونسي على بلاتينيوم من زيمبابوي 3 صفر في ملعبه .
وبحسب موقع كورة فان ترتيب المجموعة الثانية كالاتي :
ويتفوق الهلال على الاهلي بالاهداف المحرزة في الشباك وهي ثلاثة للهلال واثنان للاهلي .
الخرطوم :(أخبار الخليج 365)
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