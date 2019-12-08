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الترتيب الحقيقي لمجموعة الهلال في دوري ابطال افريقيا

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SAY7D NADER 0 تبليغ

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التاريخ: 08-ديسمبر-2019

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الترتيب الحقيقي لمجموعة الهلال في دوري ابطال افريقيا

انتهت بالامس مباريات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا وفي مباريات المجموعة الثانية فاز الاهلي المصري على الهلال السوداني 2  مقابل هدف للهلال وفاز النجم الساحلي التونسي على بلاتينيوم من زيمبابوي 3 صفر في ملعبه .
وبحسب موقع كورة فان ترتيب المجموعة الثانية كالاتي :

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ويتفوق الهلال على الاهلي بالاهداف المحرزة في الشباك وهي ثلاثة للهلال واثنان للاهلي .

 

الخرطوم :(أخبار الخليج 365)

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