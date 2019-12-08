سلطات الخرطوم : مراجعة جميع المرافق العامة المستخدمةللغاز الطبيعى

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وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بمراجعة جميع المصانع والمخابز والمطاعم والمرافق العامة والتي تستخدم الغاز الطبيعي والمواد البترولية الاخرى بسعات تخزينية كبيرة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والأمن في العمل ومطابقتها للمعايير المعتمدة من قبل شرطة الدفاع المدني في التشغيل، فيما كشفت اللجنة عن انخفاض كبير في جرائم خطف الحقائب والموبايلات عن طريق المواتر بفضل الحملات التي انتظمت المحلية وأسفرت عن ضبط أكثر من (600) موتر دون لوحات إضافة إلى الحملات المنعية للشرطة والأجهزة الأمنية الاخرى لمحاربة الجرائم الوافدة من المحليات المجاورة، فضلاً عن حملة تصحيح الأوضاع بالسوق المركزي والتي أسهمت بدورها في تجفيف حواضن الجريمة بالموقع، إلى ذلك كشفت اللجنة عن إزالة أكثر من (300) موقع للسكن العشوائي بالأسواق وداخل المخططات السكنية والتي كانت تمثل احدى المهددات الأمنية .

وعلى صعيد متصل أعلنت اللجنة بحسب سونا – الاتجاه لاستصدار ضوابط بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالولاية لتنظيم تعاطي الشيشة في المواقع العامة، فضلاً عن قيام حملات لإعادة تنظيم مواقف المواصلات العامة بوسط الخرطوم تشمل إزالة التعديات الهندسية والمخالفات البيئة والظواهر السالبة، إلى ذلك أشادت اللجنة بالقوات النظامية والتي عملت خلال الفترة السابقة في أوقات بالغة الصعوبة والتعقيدات مما انسحب عليه تأمين المحلية وضمان أمن المواطنين واستقرارهم وعدم الانزلاق نحو الفوضى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)