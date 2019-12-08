ورشة بالفاشر لمناقشة قضايا النازحين ومجتمع دارفور لدعم المفاوضات

كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن تنظيم ورشة غداً الإثنين بمدينة الفاشر لدعم وإسناد مفاوضات السلام بجوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
وقال اللواء ركن مالك الطيب والي الولاية المكلف في تصريح بحسب (smc) إن الورشة تضم ولايات دارفور الخمس وبمشاركة (50) من ممثلي هذه الولايات بمختلف مكوناتهم السياسية والمجتمعية، موضحاً أن الهدف من الورشة الخروج برؤية وتوصيات لمساعدة المتفاوضين في جوبا لمعرفة قضايا النازحين ومجتمع دارفور ومتطلباته وكيفية تعزيز عملية السلام والآلية التي ستساعد في تحقيقه.
وأشار الطيب إلى توجه وفد ممثل لولايات دارفور الخمس عقب الورشة إلى الخرطوم ومن ثم الإنضمام إلى ممثلي ولايات السودان المختلفة للمشاركة في مؤتمر جوبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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