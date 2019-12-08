الحكومة: إجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشة وإجازة الموازنة

التاريخ: 08-ديسمبر-2019
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كشفت الحكومة عن إجتماع مرتقب لمجلس الوزراء خلال الأيام القادمة لمناقشة وإجازة موازنة العام 2020م ، في وقت توقعت فيه فراغ اللجان الفنية لإعداد الموازنة من أعمالها خلال ساعات لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم لإجتماع المجلسين (السيادي والوزراء).
وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريح بحسب(smc) إن جميع الوزرات والمؤسسات الإتحادية قامت برفع تصورها لوزراة المالية بشأن وضع أول ميزانية للحكومة بعد سقوط النظام البائد.
وأوضح صالح أن إعداد موازنة 2020م يعتمد على منهجية التحليل والمهنية العلمية، مؤكداً أنها إستهدفت إنفاذ برنامج وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على زيادة دعم التعليم والصحة وقطاع الصناعة والتجارة بجانب تحقيق السلام وتثبيت دعائم الإقتصاد، كاشفاً عن تمييز إيجابي للولايات المتأثرة بالنزاعات في الميزانية الجديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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