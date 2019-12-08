بوب يحذر من بيع تذاكر الطيران بالدولار

حذر بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين من مغبة بيع تذاكر الطيران بالدولار فى ظل تدني قيمة الجنية السوداني مما يؤدي الى ارتفاع جنوني فى ارتفاع اسعار صرف الدولار لزيادة الطلب عليه

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وطالب بوب بنك السودان وسلطة الطيران المدني بمعالجة مشكلة تحويلات فوائض مبيعات تذاكر الشركات الاجنبية العاملة بالسودان الى الخارج مع الزامها ببيع تذاكرها بالعملة المحلية مقابل السماح لها بتسديد رسوم العبور وخدمات المطار بالعملة السودانية

وانتقد بوب بحسب سونا – قرار سلطة الطيران المدني الرامي الى منع اصدار تذاكر سفر بالعملة المحلية من داخل السودان للعملاء خارج السودان على ان تباع التذاكر لهذه الشريحة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل موضحا ان هذا القرار الذي اصدرته سلطة الطيران المدني فى العام 2015م لم يكن موفقا مضيفا بل ساهم فى ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية فى السوق الموازي كما عمل هذا القرار على تحفيز الشركات الاجنبية على بيع تذاكرها بالدولار

وتفيد متابعات (سونا) ان شركة الخطوط الجوية التركية كانت قد اوقفت مؤخرا بيع تذاكرها بالجنيه السوداني وعممت ذلك فى منشور لكافة عملائها فى السودان وذلك بعد فترة وجيزة من زيادة الخطوط الجوية الاثيوبية لاسعار بيع تذاكرها بالجنيه السوداني الى اكثر من 100% لدفع العملاء لشراء الدولار من السوق الموازي وبدخول شركة الخطوط الجوية التركية فى عمليات بيع التذاكر بالنقد الاجنبي تصبح كافة الشركات الاجنبية العاملة فى السودان تصدر اسعار تذاكرها للمسافرين بالعملة الحرة فى ظل ازمة تفاقم الدولار بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)