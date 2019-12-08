نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تواصل هوايتها في أشعال مواقع التواصل بصور مثيرة .!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عادت الإعلامية الصاعدة هبة الجندي لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتاد رواده على مشاهدة الصور المثيرة التي تقوم بنشرها الجندي على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت إحدى أشهر نجمات السوشيال ميديا بالسودان صوراً الأسبوع الماضي ظهرت من خلالها وهي ترتدي بنطال ضيق وذلك خلال مشاركتها في مهرجان القدس السينمائي, وأثارت وقتها الجندي ضجة واسعة على السوشيال ميديا حيث تم تداول صورها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة. وحديثاً قامت الإعلامية الصاعدة بتغيير صورة حسابها الشخصي بصورة أظهرتها وهي عارية الكتفين وهو ما دفع المتابعين لوصفها بــ (الأوفر) والمثيرة للجدل, حيث تناوب المعلقون على نشرت أرائهم في الصورة, وقد وصف بعضهم هبة الجندي بالمتحررة بينما دافع عنها بعض أصدقائها الذين أكدوا أن الصور تعد أمر وسلوك شخصي ومن لم تعجبه فعليه بإلتزام الصمت.
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