وصول (100) ألف طن قمح و(4) بواخر من الأسمدة لميناء بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت إدارة ميناء بورتسودان الشمالي عن وصول (100) ألف و556 طن من القمح للميناء بجانب وصول (4) بواخر من السماد لإنجاح الموسم الزراعي بحمولة تبلغ (84) ألف و604 طن.

وأوضح أحمد محجوب سليمان مدير الميناء الشمالي في تصريح لـــ(smc) أن كميات القمح التي وصلت الميناء جاهزة لعمليات التفريغ، مشيراً إلى إستقبال الميناء عدد (3) بواخر من السكر بحمولة 113 ألف و364 طن.

وكشف سليمان عن وصول باخرة من الذرة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية لصالح دولة جنوب السودان، موضحاً أن أغلب واردات دولة جنوب السودان تمر عبر الموانئ السودانية. المادة السابقة جزم بتأهل الفريق..وداع مؤثّر لصلاح أحمد آدم للاعبي الهلال المقالة القادمة مقتل سوداني وإصابة شقيقة بالسعودية….

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