جزم بتأهل الفريق..وداع مؤثّر لصلاح أحمد آدم للاعبي الهلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وداع مؤثّر ذلك الذي كان مسرحه مطار القاهرة للمدرب المقال صلاح أحمد آدم للاعبي الهلال، كان فيه خطابًا منه محوره الأساسي الرضا عن الفترة السابقة، وتمنياته بالتأهل إلى المرحلة القادمة في البطولة الإفريقية.
ودّع المدير الفني السابق للهلال صلاح أحمد آدم لاعبي الفريق في مطار القاهرة، بعد مغادرته المنصة الفنية بالإقالة على خلفية الخسارة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف.
وداع المدرب الشهير بـ”الجنرال” كان مؤثّرًا إلى حدٍ كبير، وخاطب فيه اللاعبين، وأكّد لهم أنّه سعيد للفترة التي قضاها معهم.
وأعرب صلاح عن رضاه التام خلال فترة عمله مع الهلال، وجزم بقدرة الفريق على التأهل إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية.
وتمنى في حديثه للاعبين تحقيق الفوز على النجم الساحلي والأهلي المصري وبلاتينيون والفوز بلقب الدوري الممتاز.
ويجمع الهلال في رصيده ثلاث نقاط، كان قد حصدها من فوزه على بلاتينيوم الزيمباوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت لحساب المرحلة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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