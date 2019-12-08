مزارعون يطالبون بإجازة القطن البرازيلي (RR)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق المزارعون بالأقسام الجنوبية والوسط إنتاجية تراوحت بين ١٢إلى حوالى ٢٠ قنطاراً في بدء عمليات لقيط محصول القطن، بعد الجدل الكبير الذي صاحب زراعة الصنف (RR) البرازيلى،

وطالب المزارعون الدولة بحماية المزارعين، والقيام بدورها فى إجازة الصنف ( RR) بعد أن ثبت تحقيقه إنتاجيه عالية.

وقال مزارعون بالقسم الوسط إنهم حققوا ١٢ قنطاراً للفدان، وكشف كمال حريز تكوين لجنة حصر للمساحات المتضررة، من مرشد المكتب وممثلين للمزارعين والتامين والوقاية والشركة، وتم طواف كامل للمساحات المتضررة، وأضاف المزارع أحمد الشريف المختار بمكتب ودالنو أنهم تحدثوا مع وزير الزراعة عيسى شريف والوكيل، عن القطن البرازيلى، مطالبين بإجازة القطن (RR).. مشيراً إلى أن الإنتاجية العالية رغم العوامل الطبيعية التى نتجت عن هطول الأمطار الكثيفة، وتضرر مساحات من جميع الأصناف، تؤكد ملاءمة هذا النوع لأجواء بلادنا.

ويقول بروفسر أحمد البشير بكلية العلوم الزراعية قسم الآفات إن القطن البرازيلى خلا من حشرتي الجسد والدودة الافريقية، وطالب علماء هيئة البحوث الزراعية بإجراء بحوثهم على البرازيلى ومبيد الجلافوزيت .