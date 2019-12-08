منتخب السودان يتعادل أمام زنزبار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة السودان ونظيره زنزبار في بطولة التحدي لدول شرق ووسط أفريقيا”سيكافا” التي جرت اليوم”الأحد”.وسجّل هدف منتخب السودان اللاعب منتصر عثمان في الشوط الثاني،وكان اللاعب عماد الصيني قد أضاع ركلة جزاء، ووضع المنتخب أوّل نقطة في رصيده، وسيواجه نظيره الكيني في الجولة الثانية.

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