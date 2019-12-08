الدولار يرتفع إلى مستوى غير مسبوق في تأريخ البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفزت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية على مدار ساعات اليوم”الأحد”.

وبدأت التدولات في شراء الدولار بـ ٨٣.٣ إلى أنّ وصل السعر إلى ٨٤ جنيه مقابل ٨٢.٥ جنيه في تداولات يوم الخميس الماضي فيما تراوح سعر الشراء ما بين ٨٢.٣جنية – ٨٢.٦ جنيه بحسب متعاملون مع الأسواق الموازية.

وأوضح عدد منهم تحدث لـ”باج نيوز” أنّ أسعار بيع الدرهم الإماراتي وصلت إلى ٢٣.٢٥ جنيه.

وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى المنشور الذي عمّمه البنك المركزي بإعادة نظام الدفع المقدم لحصائل الصادر لجهة أنّ المصدرين يلجأون إلى الأسواق الموازية لتأمين الحصيلة بما يرفع الطلب على النقد الأجنبي.

واكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي عن اجراءات من شانها تخفيص اسعار الصرف خلال الفترة المقبلة عبر خروج بنك السودان المركزى من مشتروات الذهب والنفط نهاية العام الجاري بجانب الحصول على تمويل للتجارة من مؤسسات التمويل العربية.