- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قفزت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية على مدار ساعات اليوم”الأحد”.
وبدأت التدولات في شراء الدولار بـ ٨٣.٣ إلى أنّ وصل السعر إلى ٨٤ جنيه مقابل ٨٢.٥ جنيه في تداولات يوم الخميس الماضي فيما تراوح سعر الشراء ما بين ٨٢.٣جنية – ٨٢.٦ جنيه بحسب متعاملون مع الأسواق الموازية.
وأوضح عدد منهم تحدث لـ”باج نيوز” أنّ أسعار بيع الدرهم الإماراتي وصلت إلى ٢٣.٢٥ جنيه.
وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى المنشور الذي عمّمه البنك المركزي بإعادة نظام الدفع المقدم لحصائل الصادر لجهة أنّ المصدرين يلجأون إلى الأسواق الموازية لتأمين الحصيلة بما يرفع الطلب على النقد الأجنبي.
واكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي عن اجراءات من شانها تخفيص اسعار الصرف خلال الفترة المقبلة عبر خروج بنك السودان المركزى من مشتروات الذهب والنفط نهاية العام الجاري بجانب الحصول على تمويل للتجارة من مؤسسات التمويل العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع إلى مستوى غير مسبوق في تأريخ البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.