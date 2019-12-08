وزير مصري: بكيت لتعطل حفر قناة السويس … والسيسي أقسم بدموعي!

الخليج 365:

قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إنه بكى في اليوم الأول لبدء أعمال الحفر بمشروع أنفاق قناة السويس الجديدة، بعد تعرض ماكينات الحفر للعطل.

وأوضح الوزير المصري، خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية مساء السبت، أنه توقع سيلًا من الانتقادات لتعطل أعمال الحفر منذ اليوم الأول، بحسب موقع “المصري اليوم”.

وأضاف: “أعمال حفر قناة السويس بدأت يوم 6 أغسطس/ آب 2018 وفي فجر 7 أغسطس بكيت لتوقف أعمال الحفر، واتصل بي الرئيس السيسي بعد صلاة الفجر”.

وتابع قائلًا: “أبلغت الرئيس حينها أنني أشعر بالحزن الشديد مع توقف أعمال الحفر في اليوم الأول، فقال لي: (وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا)”.

وتحتفل في الرابع من آب/ أغسطس من كل عام، بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وهي التوسعة التي أجرتها مصر في القناة قبل أربع سنوات، لتسمح بازدواج مرور السفن في قناة السويس.

وقناة السويس الجديدة هي تفريعة جديدة للخط الملاحي لقناة السويس من الكيلومتر 61 إلى الكيلومتر 9، تم افتتاحها في 6 آب/ أغسطس 2015، بطول إجمالي للمشروع 72 كيلومترا.

يهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة؛ ويسمح باستيعاب السفن العملاقة بغاطس 65، وبلغت تكلفة المشروع نحو 4 مليارات دولار.

وخلال المشروع، الذي تم تنفيذه في أقل من عام، تمت إزالة 250 مليون مترا مكعبا من التربة الجافة، و258 مليون متر مكعبا من التربة المبللة؛ وشارك في الأعمال حوالي 55 ألف عامل.

وتمر عبر قناة السويس حوالي 10 بالمئة من التجارة العالمية، 100 بالمئة من تجارة الحاويات النمطية، بين آسيا وأوروبا. بحسب بيانات الهيئة.