حسن عبد القادر هلال ينتقد حكومة حمدوك الانتقالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انتقد رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي حسن عبد القادر هلال، الحكومة الانتقالية، وقال إنها تسير بطريقة ليست لها أهداف وغايات واضحة، وطالبها بوضع خطة واضحة المعالم للسير عليها، واعتبر أن البلاد تسير في طريق غير مريح.
وقال هلال بحسب صحيفة الصيحة: “لا بد أن يكون هنالك عمل مشترك بين الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك”، وأضاف بأن العمل المفتت والممزق لا يقود البلاد لشيء، ونوه إلى أن حكومة حمدوك لم تلمس هموم المواطن وترتيب معيشته، وقال: “لا بد أن يكون هنالك عمل واضح للاهتمام بمعاش الناس”.
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