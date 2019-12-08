المرور تطالب المواطنين بعدم ترك حقوقهم في الحوادث المرورية

الخليج 365:

حرض مدير إدارة التخطيط والبحوث بالإدارة العامة للمرور، ممثل نائب مدير عام قوات الشرطة العميد تاج السر عبد السلام، المواطنين على عدم ترك حقوقهم عند وقوع حادث حتى يكون عبرة لمرتكب الحادث.

وانتقد تاج السر في منتدى ساحة الحرية بعنوان “السلامة المرورية” بحسب صحيفة الصيحة، هروب كثير من سائقي المركبات بعد ارتكابهم الحوادث، واعتبر ذلك جبناً وتصرفاً غير أخلاقي. ودعا لاحترام جميع إشارات المرور، وقال إنها تقود لإيصال السائق بسرعة وأمان، وأشار إلى أن أغلب الحوادث تشترك فيها عدة أسباب منها الطريق والمركبات والسائق، وناشد السائقين باحترام توجيهات رجل المرور، وانتقد استخدام الإنارة الطويلة من غير حاجة.

من جانبه، انتقد المهندس عثمان الخير، الطريقة التي صممت بها العديد من الطرق القومية لعدم مراعاتها لإجراءات السلامة كطريق الخرطوم – بارا مؤخراً، وأكد أن الشعب السوداني لا يجيد استخدام البصات، وأوضح أن جميع الحافلات التي تستخدم في المواصلات العامة لا تتوفر فيها أبسط مقومات السلامة المرورية.