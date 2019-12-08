حزب البعث: هكذا يتم اختيار الولاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف القيادي بالحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء الدين عن عملية اختيار الولاة، وقال : إن الولاة سيكونون سياسيين باتفاق سياسي من الكتل التي تعبر عن قوى الحرية والتغيير، وأشار في حوار بقناة النيل الأزرق أجراه الإعلامي ضياء الدين بلال أنما حدث في تكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء سيحدث الآن في اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.. وكشف محمد ضياء الدين عن وجود لحزبه داخل القوات المسلحة وجهاز المخابرات. آخر لحظة المادة السابقة اقتراح تعدد أوزان وأسعار الخبز بمخابز ولاية الخرطوم المقالة القادمة المرور تطالب المواطنين بعدم ترك حقوقهم في الحوادث المرورية

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