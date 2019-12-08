أكثر من(22) مليون رأس تعداد الثروة الحيوانية بكردفان

الخليج 365 : كشف المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان د. محمد الحافظ الشريف أن تعداد الثروة الحيوانية بكل محليات الولاية المختلفة يبلغ 22 مليونا و500 ألف رأس من الماشية المختلفة.

وقال الشريف إن الفرق العاملة في عمليات المسح الحيواني للمعلومات حول الثروة الحيوانية تتنشر الآن بكل مناطق تواجد الماشية. وأضاف أن المسح الذي يعول عليه كثيرا يشمل أربعة محاور رئيسة بمحليات الولاية. مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تعزيز مسار الاقتصاد القومي في الأسواق العالمية. المادة السابقة يوم 14 البمبي !!.. بقلم صباح محمد الحسن المقالة القادمة ألم نقل لكم شينة كورتنا.. بقلم ايمن كبوش

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