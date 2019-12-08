وزيرة التعليم العالي تتكفل بحل قضية طلاب جامعة دنقلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تكفلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار الزين صغيرون بحل قضية طلاب جامعة دنقلا المعتصمين بوزارة التعليم العالي، ووجهت الوزارة بترحيل الطلاب إلى ذويهم على نفقة الوزارة، لحين اكتمال إجراءات التحقيق من خلال اللجنة التي كونتها الوزيرة من أجل الوقوف على دراسة وتحديد أسباب أحداث الطلاب مع الجامعة، والوقوف على بيئة الدراسة وسكن هؤلاء الطلاب والظروف المحيطة باستقرارهم الأكاديمي والدراسي، وقد عكفت اللجنة المكونة على عملها برئاسة عبد الله آدم خاطر لرفع توصياتها ونتائج التحقيق لتفادي مثل هذه الأحداث مستقبلاً. آخر لحظة المادة السابقة حمدوك يغادر واشنطن بعد زيارة ناجحة لأمريكا ويصل اليوم

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