حمدوك يغادر واشنطن بعد زيارة ناجحة لأمريكا ويصل اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختتم رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك والوفد الوزاري المرافق زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وغادر واشنطن، منهياً بذلك زيارةً رسمية ناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت عدة أيام، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات المهمة بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي فضلاً عن مخاطبته لعدد من المراكز البحثية وعدد من اللقاءات الإعلامية.

كما التقى برئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، فضلاً عن لقائه برجال المال والأعمال، ومخاطبته لتجمع السودانيين في أمريكا.

وسيصل السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق إلى مطار الخرطوم عند الخامسة من مساء اليوم الأحد.

الخرطوم اليوم