رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن “أسوأ ذنب” ارتكبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بها هو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف.

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع”شبكة سكاي” عن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بارتكابه، ليطلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه قبل أن يقول “أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائما أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة”.

وأضاف “أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تماما وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف وأعتقد أن هذا خطأ وأشعر بالضيق من ذلك. لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف…”.

ورد جونسون على سؤال عما إذا كان قلقا بشأن تقارب النتائج في استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات قائلا “بالطبع. أعتقد أن هذه لحظة حاسمة للبلاد”، بحسب مانقلت “رويترز”.

يذكر بأن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، كان قد أعلن في وقت سابق، عن امتلاكه لتقرير حكومي سري، والذي يبين بشكل قاطع الأثر الضار للاتفاق الذي أبرمه جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي على أجزاء كبيرة من البلاد، على حد وصف كوربين.