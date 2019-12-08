“لن نتردد في ضربها”… “أنصار الله” تهدد بضرب أهداف عسكرية إسرائيلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد وزير دفاع جماعة “أنصار الله” اللواء محمد ناصر العاطفي، اليوم السبت، بضرب أهداف عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية.

قال العاطفي في مقابلة مع صحيفة “المسيرة” التابعة للجماعة، تنشر غدا، إن “القوات المسلحة استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهلها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو”.

وأضاف العاطفي أن “القوات المسلحة اليمنية تملك بنك أهداف عسكرية إسرائيلية بحرية وبرية”.

وتابع قائلا “لن نتردد في ضربها متى قررت القيادة”.

وأكد العاطفي أن “الصناعات العسكرية اليمنية تسابق الزمن بمستوى ينافس الدول التي سبقت في هذا المجال بعشرات السنين”.

كما جدد وزير الدفاع تحذيره لدولة الإمارات، قائلا، “لا زال وعيدنا للإمارات قائما وكل تحركاتها التآمرية مرصودة عن كثب”. بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، أن بإمكان الطيران المسير، والقوة الصاروخية للجماعة، ضرب أهداف حيوية لإسرائيل.

وكان عبد الملك الحوثي قد تحدث عن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لإيران بتزويد الجماعة بصواريخ دقيقة، متوعدا بتوجيه ضربات لإسرائيل في حال نفذت أي عمل عدائي ضد اليمن.

وقال “شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي، وتوجيه أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو إذا تورط في أي حماقة ضد شعبنا”.

وأردف “موقف العداء لإسرائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني”.