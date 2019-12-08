جمهور الهلال السوداني يصف (bein sport )بالعنصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصفت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبكة قنوات بي ان اسبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا (بالعنصرية) و استندت في وصفها حسب رصد (سودانا فوق) الي تجاهلها للمرة الثانية للهلال بعد أن غيبت الاستديو التحليلي لمباراته،الأولى بأمدرمان أمام بلاتنيوم الزيمبابوي وفضلت تحليل مباراة النجم الساحلي والاهلي المصري قبل أن تواصل السقوط في لقاء الهلال بالأهلي المصري بعد أن تجاهلت وجود محلل سوداني واكتفت بالمصري وائل جمعة للحديث عن الأهلي والبقية تتابع مباراة الترجي التونسي وعندما تحدثوا عن المباراة عبروا عن حزنهم لهدف الهلال في شباك الأهلي المصري في الثواني الأخيرة. المادة السابقة صحيفة تكشف “مفاجأت” في مباحثات صحيفة تكشف “مفاجأت” في مباحثات السعودية وقطر المقالة القادمة أكاديمي إماراتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشان قناة “الجزيرة”!

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