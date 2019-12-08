صحيفة تكشف “مفاجأت” في مباحثات السعودية وقطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وسائل إعلام كويتية، إن “حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر”، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن “مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة”، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.

وعن القمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، قالت المصادر، إنها “خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة الخليجي ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.

وعن مشاركة دول الخليج على أعلى المستويات في هذه القمة، خصوصا حضور أمير قطر، قالت المصادر، إن “هذا الأمر لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضا”.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعلن أمس السبت، أن “الأزمة الخليجية قد تجاوزت حالة الجمود”.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، قال محمد بن عبدالرحمن، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن “المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم”.

وأضاف “أننا انتقلنا من حالة الجمود والمطالب الـ 13 إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل”.

وأوضح “في الأسابيع الأخيرة انتقلنا من التركيز على الطرق المسدودة في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية، ونأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم نرى فيه نهاية للأزمة”.

كما وصف مشاركة الإمارات والسعودية والبحرين في كأس الخليج (خليجي 24) بإنها “خطوة إيجابية”.