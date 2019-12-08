الخليج 365 : أعلن ان يوم الخميس القادم سيكون موعدا لزواج الفنانه المعروفه صباح عبد الله من أحد المذيعين المعروفين في قناة،سودانية 24.. واشارت مصادر لصيقة بالعروسين ان الزواج سيكون في سرية تامه ولن يكون هناك أي دعوات وإنما سيشهد عقد القران عدد محدود من اهل العروسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. زواج الفنانة صباح عبد الله من مذيع معروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.