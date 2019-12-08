إيران تعلن 50 “إنجازا” نوويا جديدا في الشهر القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها سوف تزيح الستار عن عدد من الإنجازات النووية في 8 أبريل/ نيسان القادم.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أصغر زارين، القول إنه سيتم قريبا إزاحة الستار عن 50 إنجازا نوويا جديدا منها أجهزة طرد مركزي متطورة والماء الثقيل الخاص بالمحطات.

وقال علي أصغر زارعان إنه سيتم إزاحة الستار عن الإنجازات النووية الجديدة في 8 أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف “يتم تنشيط دورة الوقود النووي الوطنية باستخدام المعارف والموارد الداخلية، وهو ما يغضب الأعداء”.

وتابع “مفاعل اراك سيدرج على جدول أعماله البدء بأنشطة جديدة في العام القادم (الايراني يبدأ في 21 مارس/ آذار) وسيتم تقديم أنباء سارة بهذا الشأن إلى الشعب الإيراني النبيل وهو ما يشكل حدثا كبيرا للغاية”.

وأشار إلى إنجازات قطاع الصناعة النووية في إيران على صعيد الطب والعلاج، موضحا “مليون شخص في إيران يستخدمون الأدوية الإشعاعية الخاصة بالصناعة النووية كما إن 190 مركزا طبيا تستخدم المعدات والأدوية النووية، فيما تم التعاقد مع منظمة نقل الدم مؤخرا على تسليم 50 جهاز طرد مركزي من الجيل الجديد”.

وذكر المسؤول أن الهدف من استعراض القدرات النووية هو تقديم الطاقات المتاحة لهذا القطاع الصناعي إلى الشريحة الجامعية والشعب حتى تتعرف جميع الشرائح، لاسيما الشبان على آليات المقاومة والإنجازات الكبرى التي حققتها البلاد بفضل اعتماد هذا النهج.