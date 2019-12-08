الدولار يتراجع لـ(82,5) جنيه بالسوق الموازي بالخرطوم

الخليج 365 : كشف تاجر عملة بالسوق العربي الخرطوم لـ(السوداني) أمس، عن تراجع الأسعار وحدوث حالة من الركود بالأسواق.

وقال التاجر لـ(السوداني) أمس، إن كميات العملات التي تم شراؤها من السوق خلال الأسبوعين الماضيين لم يتم طرحها مرة أخرى مما انعكس على ضعف العرض بالسوق وتراجع الأسعار.

مبينا أن سعر الشراء (82,300) جنيه وسعر البيع (82,5) جنيه فيما تراجع سعر الريال الى (21,700) جنيه لسعر البيع، أما سعر الشراء (21,750). وألمح لاحتمالات تسبب عودة رئيس الوزراء حمدوك من أمريكا ببشريات في تراجع العملات.

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