مسابقة لجمال الكلاب في الخرطوم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أقيمت أمس السبت في الخرطوم مسابقة لجمال للكلاب، ولقيت ردود أفعال متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع قطاع عريض من السودانيين، المسابقة التي أقيمت في الحديقة الدولية جنوب الخرطوم، برعاية النادي السوداني للكلاب (SKC). Advertisements وقال متابعون إن الفعالية تعد الثالثة في المجال، وأقيمت تحت تحكيم دولي هذه المرة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لتنقية سلالات الكلاب (FCI). وشارك في المسابقة فصائل مختلفة من الكلاب الأصيلة تحت إشراف الحكم الدولي Natasa Davidovic من دولة صربيا. وأشعلت المسابقة وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها ناشطون بـ”غير المألوفة”، بينما أكد آخرون أن مسابقة الكفاءة والجمال للكلاب تعد الثالثة في السودان.

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