إستمرار ارتفاع أسعار الذهب باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار الذهب بشقيه الخام والمشغول بمجمع الخرطوم استمرارا في الارتفاع بواقع (3,370) جنيها للخام و(4) آلاف جنيه للمشغول.

أكد ذلك لـ(السوداني) الناطق الرسمي لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال، داعيا الحكومة لفتح صادر الذهب بنظام الدفع المقدم وفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص، وتوقع خروج بنك السودان المركزي من تحديد أسعار الذهب .

وقال تاجر الذهب بالمجمع احمد حسين إن عدم وضوح السياسات الاقتصادية أثر سلبا على أسعار الذهب بالأسواق بسبب المضاربات مابين الشركات الخاصة وبنك السودان المركزي، متوقعا أن يسهم دخول الشركات الخاصة في صادر الذهب واستقطاب عائد صادره بضمان وخروج بنك السودان المركزي من تحديد السعر والاكتفاء بالرقابة فقط في خفض الأسعار، مبينا ارتفاع سعر جرام الذهب لنحو (3,900-4) آلاف جنيه منذ نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن بنك السودان يتحكم في أسعار الذهب لخدمة مصالحه.