عندنا مناعة ضد تخدير مجلس الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• تخدير مجلس الهلال بعد كل هزيمة ما بعمل لينا حاجة.
• درج المجلس على تخدير جماهيره بإقتراب التعاقد مع مدرب كبير .. عقب كل هزيمة او إقالة الجهاز الفني.
• (تخديركم دا ما بياكل معانا عيش).
• (بقى لينا زي شراب الشاي).
• تخدير ضارب.
• شبعنا تخدير.
• (عملتو أزمة في التخدير).
• (التخدير دا أولى بيهو ناس المستشفيات).
• (نحن خلاص أصبح عندنا مناعة ضد تخدير المجلس).
• (عارفين الحركات دي).
• الهزيمة عادية في كرة القدم.
• يوم ليك ويوم عليك.
• تغيير الاجهزة الفنية برضو عادي.
• مدرب عالميين عادي تم اقالتهم.
• مافي اي مشكلة.
• المشكلة في مجلس الهلال.
• سمعنا كتير بإستجلاب المحترف ساماتا.
• الكلام دا بتقال في كل موسم.
• بداية التخدير عندما كان هذا اللاعب يبلغ 18 سنة.
• ساماتا دا هسي قرب يعتزل.
• عايز أقول ليكم حاجة واحدة.
• ننهزم عادي.
• نطلع من البطولات الافريقية برضو عادي.
• بس بدون تخدير.
• بدون ما تزرعوا الامل وسط الجماهير.
• وهو أصلا سراب ساي.
• عايزين الامور تمشي كدا.
• بدون تخدير.
• ما عايزين نشعر انو المجلس دا شغال (محضر عمليات جراحية).
• الفريق يتهزم وتعالوا راجعين عادي .. كأنه ماف حاجة حصلت.
• مجلسنا في وادي ونحن في وادي تاني.
• بس ما فقدنا الأمل في فريق الكرة.
• الهلال هو الهلال.
• الهلال باقٍ وسيذهب الجميع.
• عشان دا الهلال.
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
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