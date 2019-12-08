عندنا مناعة ضد تخدير مجلس الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تخدير مجلس الهلال بعد كل هزيمة ما بعمل لينا حاجة.

• درج المجلس على تخدير جماهيره بإقتراب التعاقد مع مدرب كبير .. عقب كل هزيمة او إقالة الجهاز الفني.

• (تخديركم دا ما بياكل معانا عيش).

• (بقى لينا زي شراب الشاي).

• تخدير ضارب.

• شبعنا تخدير.

• (عملتو أزمة في التخدير).

• (التخدير دا أولى بيهو ناس المستشفيات).

• (نحن خلاص أصبح عندنا مناعة ضد تخدير المجلس).

• (عارفين الحركات دي).

• الهزيمة عادية في كرة القدم.

• يوم ليك ويوم عليك.

• تغيير الاجهزة الفنية برضو عادي.

• مدرب عالميين عادي تم اقالتهم.

• مافي اي مشكلة.

• المشكلة في مجلس الهلال.

• سمعنا كتير بإستجلاب المحترف ساماتا.

• الكلام دا بتقال في كل موسم.

• بداية التخدير عندما كان هذا اللاعب يبلغ 18 سنة.

• ساماتا دا هسي قرب يعتزل.

• عايز أقول ليكم حاجة واحدة.

• ننهزم عادي.

• نطلع من البطولات الافريقية برضو عادي.

• بس بدون تخدير.

• بدون ما تزرعوا الامل وسط الجماهير.

• وهو أصلا سراب ساي.

• عايزين الامور تمشي كدا.

• بدون تخدير.

• ما عايزين نشعر انو المجلس دا شغال (محضر عمليات جراحية).

• الفريق يتهزم وتعالوا راجعين عادي .. كأنه ماف حاجة حصلت.

• مجلسنا في وادي ونحن في وادي تاني.

• بس ما فقدنا الأمل في فريق الكرة.

• الهلال هو الهلال.

• الهلال باقٍ وسيذهب الجميع.

• عشان دا الهلال.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.